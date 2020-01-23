Жесткое ДТП с наездом на ограждение в Канищеве попало на видео

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:26:22+03:00

Ехавший на красный Ford столкнулся с Kia, которая разворачивалась

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Сообщество «Дороги Рязани» поделилось видеозаписью момента ДТП на перекрестке улиц Интернациональной и Бирюзова. 20 января там столкнулись Kia Rio и Ford Focus.

На опубликованных кадрах видно, что Ford двигался по улице Бирюзова со стороны Северной окружной, а Kia в этот момент разворачивалась. При этом Focus под управлением 19-летнего рязанца выехал на перекресток на красный и после столкновения снес ограждение.

20-летний пассажир Ford в результате ДТП обращался за медицинской помощью.

ДТП в Рязани В ЗАБОР (ул.Бирюзова - ул.Интернациональная).Источник - https://vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU