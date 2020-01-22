2020-01-22T20:26:44+03:00
Происшествия

Рязанца, с оружием похитившего четырех телят, осудили спустя 12 лет

Все это время преступник скрывался от полиции в другом районе области
Яков РЫКОВ
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Рязанца, с оружием похитившего четырех телят, осудили спустя 12 лет.Рязанца, с оружием похитившего четырех телят, осудили спустя 12 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Скопинском районе суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и хранении оружия, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что еще в 2007 году мужчина с двумя приятелями проникли в бытовку филиала ООО «Агрофирма МТС «Нива Рязани», с оружием напали на работников и похитили четырех телят. Позже эксперты оценили всех животных в 50 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовали и после утверждения обвинения направили в суд. Однако, один из подельников на последнее слово не явился. Его объявили в розыск, а уголовное дело в отношение него приостановили.

Спустя десять лет мужчину задержали в Михайловском районе и уголовное дело возобновили.

В итоге суд признал обвиняемого виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 8 месяцев.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Любитель телят воспользовался правом на обжалование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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