Рязанца, с оружием похитившего четырех телят, осудили спустя 12 лет
В Скопинском районе суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и хранении оружия, сообщает областная прокуратура.
Следствие установило, что еще в 2007 году мужчина с двумя приятелями проникли в бытовку филиала ООО «Агрофирма МТС «Нива Рязани», с оружием напали на работников и похитили четырех телят. Позже эксперты оценили всех животных в 50 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовали и после утверждения обвинения направили в суд. Однако, один из подельников на последнее слово не явился. Его объявили в розыск, а уголовное дело в отношение него приостановили.
Спустя десять лет мужчину задержали в Михайловском районе и уголовное дело возобновили.
В итоге суд признал обвиняемого виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 8 месяцев.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Любитель телят воспользовался правом на обжалование.
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ИСТОЧНИК KP.RU