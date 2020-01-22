Трое рязанцев незаконно обналичили 20 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:46:26+03:00

Сами они успели заработать за свои услуги 2 млн рублей, а теперь предстанут перед судом

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Трое рязанцев предстанут перед судом по обвинению в финансовых махинациях. Через подконтрольные фирмы они обналичили более 20 млн рублей, получив за это свою долю – более 2 млн рублей.

Как сообщили в областном УМВД, фиктивных платежных поручений в банки поступило более 100. По ним на счета отдельных граждан оплачивались работы и услуги, которые фактически выполнены и предоставлены не были.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст.187 УК РФ с замысловатой формулировкой: «Совершенное организованной группой изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU