2020-01-22T17:32:27+03:00
Общество

Рязанской области передали 17 школьных автобусов и 16 «скорых»

Также в муниципальные образования направили 10 передвижных ФАПов
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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В Рязанскую область поступили медицинские автомобили и школьные автобусы, приобретенные за счет средств федерального бюджета. Ключи от техники представителям учреждений, куда ее направляют, 22 января вручил губернатор Николай Любимов, сообщили в областном правительстве.

Так, 15 автобусов «ПАЗ» на 22 пассажира и две «Газели» на 11 пассажиров приняли следующие школы:

- Захаровская СОШ №1 (Захаровский р-н);

- Кущапинская школа (Кадомский р-н);

- Новодеревенская СОШ (Касимовский р-н);

- Волчковская ООШ (Клепиковский р-н);

- Кораблинская СШ №1 (Кораблинский р-н);

- Чернавская школа (Милославский р-н);

- Пителинская СОШ (Пителинский р-н);

- Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина (Пронский р-н);

- Костинская СШ (Рыбновский р-н);

- Ряжская СШ №3 (Ряжский р-н);

- Заборьевская СШ Рязанский р-н);

- Побединская СОШ (Скопинский р-н);

- Веретьинское СШ (Спасский р-н);

- Ухоловская средняя школа (Ухоловский р-н);

- Аладьинская школа (Чучковский р-н);

- Кадомская СШ им. С.Я. Батышева (Кадомский р-н);

- Сараевская СОШ (Сараевский р-н).

Куда отправятся 16 «скорых», в том числе два реанимобиля, власти пока не уточняют. Кроме того, в распоряжение больниц в муниципальных образованиях передали 10 передвижных ФАПов, которые предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям населенных пунктов с населением до 100 человек.

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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