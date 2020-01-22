Рязанской области передали 17 школьных автобусов и 16 «скорых»
В Рязанскую область поступили медицинские автомобили и школьные автобусы, приобретенные за счет средств федерального бюджета. Ключи от техники представителям учреждений, куда ее направляют, 22 января вручил губернатор Николай Любимов, сообщили в областном правительстве.
Так, 15 автобусов «ПАЗ» на 22 пассажира и две «Газели» на 11 пассажиров приняли следующие школы:
- Захаровская СОШ №1 (Захаровский р-н);
- Кущапинская школа (Кадомский р-н);
- Новодеревенская СОШ (Касимовский р-н);
- Волчковская ООШ (Клепиковский р-н);
- Кораблинская СШ №1 (Кораблинский р-н);
- Чернавская школа (Милославский р-н);
- Пителинская СОШ (Пителинский р-н);
- Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина (Пронский р-н);
- Костинская СШ (Рыбновский р-н);
- Ряжская СШ №3 (Ряжский р-н);
- Заборьевская СШ Рязанский р-н);
- Побединская СОШ (Скопинский р-н);
- Веретьинское СШ (Спасский р-н);
- Ухоловская средняя школа (Ухоловский р-н);
- Аладьинская школа (Чучковский р-н);
- Кадомская СШ им. С.Я. Батышева (Кадомский р-н);
- Сараевская СОШ (Сараевский р-н).
Куда отправятся 16 «скорых», в том числе два реанимобиля, власти пока не уточняют. Кроме того, в распоряжение больниц в муниципальных образованиях передали 10 передвижных ФАПов, которые предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям населенных пунктов с населением до 100 человек.
Фото: ryazangov.ru
Фото: ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU