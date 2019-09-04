Рязанской области выделили новые школьные автобусы и машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-04T13:47:57+03:00

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Рязанская область получит 16 автомобилей скорой помощи и 17 школьных автобусов. Это следует из распоряжения Правительства РФ, датированного 3 сентября.

Всего за 10 миллиардов рублей закупят и распределят по субъектам более 1500 «скорых» и почти 2500 единиц школьного транспорта. Поставщики – ГАЗ, УАЗ, завод Форд в Елабуге, Павловский и Курганский автобусные заводы.

Нашему региону достанутся 14 автомобилей экстренной медицинской помощи и 2 реанимобиля, а также 2 автобуса на 10-12 человек и 15 – на 21-24 человека.

Тем временем на официальной странице Николая Любимова тоже появилась информация о решении Правительства РФ. Там указывается на связь между поставкой спецтранспорта и недавней встречей губернатора с премьер-министром, хотя, например, «скорые» получит абсолютное большинство субъектов РФ, и Рязанская область на их фоне ничем не выделяется.

- Направим машины в те районы, где они особенно необходимы, - пишут от имени главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU