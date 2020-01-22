2020-01-22T13:54:00+03:00
Общество

Снюс в Рязани изымают как небезопасную пищевую продукцию

Документов, подтверждающих ее безопасность, у продавцов нет и быть не может
Антон КОНОВАЛОВ
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В Свердловской области изъятый снюс уже показательно уничтожают.В Свердловской области изъятый снюс уже показательно уничтожают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанской областной Думе 21 января обсудили меры борьбы с торговлей никотиносодержащей продукцией. Речь идет о так называемом снюсе, а точнее его аналоге, выпускаемом в виде конфет, жевательных пастилок и т.д.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Сараевой, указанные товары, которые продают даже школьникам, относятся к пищевым продуктам. Это значит, что продавцы должны иметь документацию, подтверждающую ее безопасность. Однако такой документации нет и быть не может, так как нет и утвержденных производственных нормативов.

- При проведении контрольно-надзорных мероприятий установлен факт реализации данной продукции с предоставлением сертификатов с синей печатью. Проверки показали, что указанные в документах лаборатории не существуют, а центры сертификации, выдавшие их, прекратили свою деятельность, - сказала Сараева.

Она же отметила, что в 6-8 пакетиках снюса содержится смертельная доза никотина. А ранее сообщалось, что опасность официально еще не запрещенного продукта (хотя это, видимо, дело времени) – лабораторно подтвержденный факт.

За декабрь-январь из продажи в Рязанской области изъяли 193 партии снюса и выявили 12 сайтов с его рекламой.

– Я считаю, что у нас в области есть возможности, чтобы, не дожидаясь поручений сверху, не допускать появления на прилавках продукции, которая несет угрозу жизни и здоровью граждан, - заявил председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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