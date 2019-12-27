Роспотребнадзор подключится к проверкам торговцев снюсом в Рязани

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-27T10:41:07+03:00

В ведомстве утверждают, что опасность этой никотиносодержащей продукции подтверждена лабораторно

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Роспотребнадзор по Рязанской области сделал заявление по поводу торговли снюсом. В частности, в управлении сообщили, что во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева от 24 декабря проведут проверки в отношении юрлиц и ИП.

Цель - предотвратить продажу никотинсодержащей продукции (жевательной резинки, леденцов и т.д.) без соответствующих документов. Нарушителям будут выписывать штрафы по ч.2 ст. 14.43 КоАП и изымать незаконный товар.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что потенциальная опасность нового продукта, который стали употреблять даже школьники и где табак заменен на никотин, уже подтверждена лабораторно.

ИСТОЧНИК KP.RU