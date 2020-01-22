2020-01-22T11:19:38+03:00
Общество

Рязанский суд аннулировал несколько фиктивных браков с иностранцами

Там посчитали, что такие союзы угрожают государственной и общественной безопасности
Роман КАРПОВ
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В минувшем году Спасский районный суд рассмотрел иски местной прокуратуры о признании недействительными сразу нескольких браков заключенных между гражданами РФ и иностранцами.

По мнению прокуратуры, эти союзы были заключены не для создания семьи, а для получения легальных оснований для пребывания в стране одних, и материальной выгоды других. Во время проверки удалось установить, что россияне за вознаграждение заключали фиктивные браки с гражданами Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана. При этом ни до, ни после росписи молодожены вместе не проживали и не поддерживали семейных отношений.

- При заключении фиктивных браков с иностранцами, создаются условия, препятствующие осуществлению государством принципа защиты семейных отношений, кроме того, подвергаются угрозе интересы Российской Федерации, а также основы общественной и государственной безопасности, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Суд согласился с доводами стороны обвинения и признал указанные браки недействительными, со дня их заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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