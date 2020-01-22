В Рязани спасли пациента с инсультом в крайне тяжелом состоянии
В рязанской ОКБ спасли 72-летнего Сабира Бакирова, у которого случился инсульт. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии.
- Он не мог говорить, правая рука и нога были парализованы. Обследование показало острый тромбоз одной и центральных артерий, - вспоминает завотделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров.
Лечение было комбинированным: специалисты ввели препарат, растворяющий тромбы, и извлекли эту «пробку» механически.
В региональном минздраве отметили, что неизвестно, сколько времени прошло тогда с момента кровоизлияния. Но, не окажись рядом 14-летнего внука, после сигнала которого вызвали «скорую», все могло закончиться иначе.
- Я считаю, что спасению папы помогло то, что на каждом этапе все действовали грамотно, - высказалась дочь Гульнара Бакиева. - События развивались стремительно, и все это больше похоже на чудо.
В свою очередь, главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов дал понять, что свою роль сыграл переход на современные стандарты оказания медпомощи:
- После реконструкции, когда мы объединили рентгеноперационную, реанимацию и отделение для больных с заболеваниями сосудистой системы, время помощи пациентам сократилось.
По словам руководителя, расширил возможности медиков и ангиограф, закупленный по нацпроекту «Здравоохранение».
КСТАТИ
Минздрав подчеркивает, что операции, подобные спасительной для Сабира Бакиева, уже не являются уникальными для региона. В 2019 году их сделали три, столько же – с начала 2020-го.
ИСТОЧНИК KP.RU