На пожаре в рязанской Горроще спасли человека
Около десяти часов вечера 21 января в МЧС поступила информация о пожаре на улице Островского, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждена комната в жилом многоэтажном доме. Никто из людей не пострадал, пожарным удалось спасти одного человека.
Боролись с огнем 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина
Трагедия могла быть более ужасной, если бы органы опеки накануне не забрали у хозяина дома детей (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU