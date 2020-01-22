На пожаре в рязанской Горроще спасли человека

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:53:50+03:00

Специалисты МЧС выясняют причину возгорания в многоэтажном доме по улице Островского

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Около десяти часов вечера 21 января в МЧС поступила информация о пожаре на улице Островского, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждена комната в жилом многоэтажном доме. Никто из людей не пострадал, пожарным удалось спасти одного человека.

Боролись с огнем 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU