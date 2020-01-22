2020-01-22T06:21:06+03:00
Общество

Скончался старейший работник РГУ Евгений Поликарпов

Руководство вуза выразило соболезнования родным и близким покойного
Александр РАДЫГИН
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Скончался старейший работник РГУ Евгений Поликарпов.Скончался старейший работник РГУ Евгений Поликарпов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ушел из жизни старейший работник Рязанского государственного университета имени Есенина Поликарпов Евгений Владимирович. Коллектив РГУ выразил соболезнования родным и близким покойного и скорбит по поводу безвременной кончины своего сотрудника.

Евгений Владимирович Поликарпов работал в университете в автотранспортной службе хозяйственно-эксплуатационного управления. В 2018 году ректор РГУ Андрей Минаев наградил водителя 6-го разряда Евгения Поликарпова за 45 лет безупречной трудовой деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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