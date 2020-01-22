Скончался старейший работник РГУ Евгений Поликарпов
Ушел из жизни старейший работник Рязанского государственного университета имени Есенина Поликарпов Евгений Владимирович. Коллектив РГУ выразил соболезнования родным и близким покойного и скорбит по поводу безвременной кончины своего сотрудника.
Евгений Владимирович Поликарпов работал в университете в автотранспортной службе хозяйственно-эксплуатационного управления. В 2018 году ректор РГУ Андрей Минаев наградил водителя 6-го разряда Евгения Поликарпова за 45 лет безупречной трудовой деятельности.
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Соболезнования родным и близким покойного выразило региональное министерство спорта (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU