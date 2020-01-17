2020-01-17T18:19:19+03:00
Общество

Скончался рязанский мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Сергеев

Соболезнования родным и близким покойного выразило региональное министерство спорта
Яков РЫКОВ
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Скончался рязанский мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Сергеев. Фото: минспорт Рязанской области.Скончался рязанский мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Сергеев. Фото: минспорт Рязанской области.
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Ушел из жизни Виктор Алексеевич Сергеев, известный в прошлом рязанский лыжник, почетный мастер спорта СССР, судья республиканской категории. Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает соболезнования родным и близким.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Алексеевич Сергеев родился 29 августа 1937 года в селе Вышетравино Рязанского района.

Всю свою жизнь Виктор Алексеевич посвятил спорту, занимался лыжами и легкой атлетикой.

В 1963 году с красным дипломом окончил Смоленский институт физкультуры. Затем 32 года работал преподавателем и заведующим кафедрой физвоспитания Рязанского государственного агротехнологического университета им. Костычева, параллельно руководил спортивным лагерем «Ласточка».

На базе вуза тренировал областную сборную команду «Урожай» по лыжным гонкам, подготовил более пятидесяти спортсменов первого разряда и двух кандидатов в мастера спорта. В свое время возглавлял федерацию лыжных гонок Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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