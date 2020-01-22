Два рязанских застройщика в ближайшее время могут стать банкротами

22 Янв. 2020 2020-01-22T05:44:30+03:00

Строительные компании так и не смогли сдать дома по улицам Стройкова и Баженова

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Две рязанские строительные компании — ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань» — могут в ближайшее время стать банкротами. В Арбитражном суде прошло очередное заседание, на котором присутствовали дольщики, представители застройщиков, регионального минстроя и Фонда защиты прав граждан.

По словам юриста «Инжстроя», сроки разрешения на строительство дома по улице Баженова, истекшие в 2015 году, были продлены до 1 июня 2020 года. И сейчас застройщик якобы ведет переговоры с минстроем о возможности привлечения инвестора для завершения строительства, но чиновники эту информацию опровергли. С ООО «Инжстрой» переговоры прекращены еще полгода назад, а изменение сроков разрешения на строительство носит исключительно декларативный характер, сообщается в группе «Дольщики Рязани». Более того, дом на улице Баженова больше года стоит не законсервированным, хотя строительные работы не ведутся. Объект включен в Дорожную карту региона и официально признан проблемным.

В бюджете Рязанской области уже заложили строку софинансирования достройки этого объекта, и, вне зависимости от наличия отчислений в компенсационный фонд (что не успел сделать застройщик), минстрой может с помощью Фонда защиты прав граждан завершить строительство многоквартирного дома.

Что касается ООО «Альфа Рязань» (недостроенная многожтажка на улице Стройкова – Ред.), то учредитель компании признал свою неплатежеспособность, а процедуру банкротства поддержал. Но для вынесения решения в суд необходимо предоставить подтверждающие это бухгалтерские и учредительные документы.

По обеим компаниям заседания перенесли на 10 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU