На дорогах Рязанской области прогнозируют неблагоприятные условия

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:24:32+03:00

Управление федеральных дорог и ГИБДД призывают водителей быть внимательными и осторожными

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В ближайшие сутки, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, в Рязанской области изменится погода и ухудшатся дорожные условия. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Управление предупредило и привело в повышенную готовность все службы и предприятия. В регионе для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 32 единицы техники.

Предупредить автолюбителей решила и региональная Госавтоинспекция. Дорожные полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков и ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU