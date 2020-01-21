На дорогах Рязанской области прогнозируют неблагоприятные условия
В ближайшие сутки, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, в Рязанской области изменится погода и ухудшатся дорожные условия. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Управление предупредило и привело в повышенную готовность все службы и предприятия. В регионе для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 32 единицы техники.
Предупредить автолюбителей решила и региональная Госавтоинспекция. Дорожные полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков и ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU