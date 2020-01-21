2020-01-21T15:36:32+03:00
Общество

В транспортной полиции рязанских студентов познакомили с электрошокерами

Будущим железнодорожникам рассказали о работе линейного отдела [видео]
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В преддверии дня российского студента рязанская транспортная полиция проводит традиционный день открытых дверей для рязанских учащихся. В этот раз в рязанский отдел пришли студенты железнодорожного колледжа. Ведь их будущая трудовая деятельность связана с железной дорогой, а значит, волей-неволей придется контактировать сотрудниками линейного отдела.

Молодым ребятам рассказали о работе полицейских-транспортников, познакомили с арсеналом спецсредств, используемых в полиции. Были и наглядные примеры работы. Так, эксперт-криминалист продемонстрировал, как снимают отпечатки пальцев, оставленные на предметах, а сотрудник кинологической службы – как работает собака, специализирующаяся на поиске наркотиков.

Следующая студенческая «высадка» планируется через год.

Студенческий десант у транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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