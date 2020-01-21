21 Янв. 2020 2020-01-21T15:24:55+03:00

Рязанские музеи в новогодние каникулы посетили более 90 тысяч человек. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

За месяц в регионе побывали около 230 тысяч туристов, из них в областном центре – более 120 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Во время проведения новогодних мероприятий в Рязанской области зафиксировали массовый приток туристов, сообщает региональное министерство культуры. За месяц – с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года – Рязань посетили более 120 тысяч человек, а регион в целом - около 230 тысяч человек.

Рекордную посещаемость специалисты отметили в следующих музеях:

- музей-заповедник Есенина — 22 470 человек;

- Рязанский кремль — 21 420 человек;

- Рязанский областной художественный музей — 11 305 человек;

- музей-усадьба Ивана Павлова — 5 327 человек;

- музей истории рязанского леденца — 5 757 человек.

В общей сложности в региональных музеях прошло около 2 тысяч экскурсий, участниками которых стали свыше 90 тысяч человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Любимов поставил «Новогодней столице» пятерку за старание

Итоги проекта подвели на совещании с участием тех, кто организовывал мероприятия, принимал и обслуживал туристов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU