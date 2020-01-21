Рязанские музеи в новогодние каникулы посетили более 90 тысяч человек
Во время проведения новогодних мероприятий в Рязанской области зафиксировали массовый приток туристов, сообщает региональное министерство культуры. За месяц – с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года – Рязань посетили более 120 тысяч человек, а регион в целом - около 230 тысяч человек.
Рекордную посещаемость специалисты отметили в следующих музеях:
- музей-заповедник Есенина — 22 470 человек;
- Рязанский кремль — 21 420 человек;
- Рязанский областной художественный музей — 11 305 человек;
- музей-усадьба Ивана Павлова — 5 327 человек;
- музей истории рязанского леденца — 5 757 человек.
В общей сложности в региональных музеях прошло около 2 тысяч экскурсий, участниками которых стали свыше 90 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU