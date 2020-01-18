Любимов поставил «Новогодней столице» пятерку за старание

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:29:29+03:00

Итоги проекта подвели на совещании с участием тех, кто организовывал мероприятия, принимал и обслуживал туристов

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Большое совещание по подведению итогов проекта «Новогодняя столица России 2020» состоялось 17 января в правительстве Рязанской области. Поучаствовали в нем как те, кто организовывал мероприятия, так и те, кто принимал и обслуживал туристов (ради их привлечения все и затевалось).

Поднимались, например, такие вопросы:

- «мертвое» 1 января (в том, что касается досуга и работы различных организаций);

- многие музеи в праздники либо отдельные дни «Новогодней столицы» встречали посетителей закрытыми дверями;

- персонал сферы обслуживания в большинстве своем не знает английский, что, мягко говоря, усложняет коммуникацию с иностранцами;

- не хватало туристической навигации и экскурсоводов, причем последнюю проблему, как и предыдущую (с языками) могло сгладить более активное привлечение волонтеров;

- не все заведения в условиях наплыва туристов смогли обеспечить должный сервис;

- поступали жалобы на дефицит парковок;

- приложение проекта оказалось недостаточно информативно, как и страницы в соцсетях.

Список, конечно, неполный. У «Новогодней столицы» были неприятные казусы, а люди через различные каналы высказали немало претензий к организаторам. Впрочем, губернатор после совещания предпочел на проблемах не останавливаться.

- Постарались все, наверное, на пятерку. Не могу сказать на четверку. Хотя, конечно, есть замечания, которые мы должны обязательно учесть при подготовке других мероприятий, - сказал Николай Любимов своим подписчикам в социальных сетях.

Что касается статистики, то в гостиницах насчитали на 67% больше постояльцев, а в музеях, развлекательных комплексах и других местах активного отдыха – вдвое больше посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU