Рязанцев приглашают окунуться во вселенную Playmobil

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:46:30+03:00

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25 января рязанцы смогут одними из первых посмотреть «Playmobil Фильм: Через вселенные». Предпремьерный показ состоится 25 января в кинотеатре «Формула Кино» в ТЦ «Виктория Плаза».

Организаторы рассказали, что ждет зрителей, в том числе самых юных:

«Фильм расскажет душевную историю, полную юмора и ярких переживаний, которая проведет зрителей через шесть разных миров Playmobil: герои побывают в городе будущего, в волшебной стране, в Колизее, своими глазами увидят землю викингов, Дикий Запад и шпионский город».

Начало сеанса – в 12.30. Билеты можно приобрести на сайте kinoteatr.ru.

Возрастное ограничение 6+. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU