В Рязани под колесами поезда погиб мужчина
21 января около 10 утра на платформе «203 километр» в Рязани под грузовой поезд попал мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах.
На место ЧП выезжала бригада скорой медицинской помощи, но спасать было уже некого - 44-летний мужчина скончался от полученных травм еще до приезда медиков.
В настоящее время личность погибшего уже установлена. По предварительным данным, мужчина в момент трагедии был пьян. Следователи СК на транспорте проводят доследственную проверку. По ее результатам будет решено, возбуждать уголовное дело или нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU