В Рязани под колесами поезда погиб мужчина

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

21 января около 10 утра на платформе «203 километр» в Рязани под грузовой поезд попал мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах.

На место ЧП выезжала бригада скорой медицинской помощи, но спасать было уже некого - 44-летний мужчина скончался от полученных травм еще до приезда медиков.

В настоящее время личность погибшего уже установлена. По предварительным данным, мужчина в момент трагедии был пьян. Следователи СК на транспорте проводят доследственную проверку. По ее результатам будет решено, возбуждать уголовное дело или нет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ребенку, сбитому поездом в Михайлове, срочно требуется помощь

12-летний Максим Брыкин находится в рязанской больнице в тяжелом состоянии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU