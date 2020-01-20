Рязанка пожаловалась на невыплату зарплаты в детсаду №126

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:39:16+03:00

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Рязанка Анна Иванова пожаловалась на странице губернатора Николай Любимова на невыплату зарплаты работникам детского сада №126 («Радуга»).

«Сотрудникам детского сада до сих пор не выплатили заработную плату за декабрь. Люди в Новый год остались без денег, при том, что зарплата и так копейки - лишают последнего», — пишет рязанка.

По словам женщины, перед новогодними праздниками администрация детсада якобы объявила, что денег не будет, так как нет финансирования.

«Жаловаться запретили, сказали толку не будет, и все боятся, сидят в страхе, потому что начальство всех запугивает. А уже 20 января должен быть аванс за январь, а зарплаты за декабрь все нет», — пишет женщина.

Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU