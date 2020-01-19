На Северной окружной в Рязани произошло жесткое ДТП
Вечером 19 января на Северной окружной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фотографии с места аварии опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Рязани». По предварительным данным, столкнулись автомобили УАЗ и «ГАЗель».
В результате происшествия обе полосы в сторону центра города перекрыты из-за образовавшегося автомобильного затора.
Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало, подробности уточнятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU