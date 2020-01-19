2020-01-19T20:50:31+03:00
Происшествия

На Северной окружной в Рязани произошло жесткое ДТП

Полиция выясняет все обстоятельства случившейся аварии
Яков РЫКОВ
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Фото: Екатерина Лукина|НРВКФото: Екатерина Лукина|НРВК
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Вечером 19 января на Северной окружной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фотографии с места аварии опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Рязани». По предварительным данным, столкнулись автомобили УАЗ и «ГАЗель».

В результате происшествия обе полосы в сторону центра города перекрыты из-за образовавшегося автомобильного затора.

Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало, подробности уточнятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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