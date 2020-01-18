Новая форма у девушек из группы поддержки вдохновила ХК «Рязань» на победу

18 Янв. 2020 2020-01-18T23:35:21+03:00

Изменить размер текста: A A

17 января хоккейный клуб «Рязань» провел первый домашний матч в 2020 году в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В гости к «горожанам» приехал нижегородский клуб «Торпедо-Горький».

Девушки из группы поддержки вышли на матч в совершенно новой форме. Забегая вперед, скажем, что их сине-бирюзовые шорты и топики оказались счастливыми!

Счет открыли гости – произошло это уже на 2-й минуте матча (Никита Колесников). Правда, хозяевам, чтобы отыграться потребовалось всего 14 (!) секунд. Равновесия восстановил Артем Мелихов. В начала второго периода торпедовцы опять ушли в минимальный отрыв (Дмитрий Родионычев). Далее игра продолжалось при обоюдоострой борьбе, в которой интереснее смотрелись все же гости.

Исход поединка решила концовка. Рязанцы смогли найти в себе силы и на 56-й и 57-й минутах провели две результативные атаки (Евгений Шакуров, Кирилл Градусов).

Итог игры 3:2 в пользу ХК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU