Крещенских купелей в Рязанской области поубавилось из-за теплой погоды
В Рязанской области из списка водоемов, на которых в ночь на Крещение (19 января) планируется организовать массовые купания, исчезли пять. Это связано с аномально теплой погодой и, соответственно, недостаточно крепким льдом.
Чтобы не подвергать людей опасности, количество иорданей, где будут дежурить оперативные службы, в том числе медики и спасатели, сократили с 22 до 17.
В частности, исключены:
- затон на Оке в Спасске (территория пристани);
- озеро Лакашское;
- все места в Старожиловском районе - пруд в селах Истье и Киселево, река Истья в Старожилове (улица Толстого).
Остальные водоемы организаторы решили оставить (см. «Официально»).
ОФИЦИАЛЬНО
Актуальный вариант списка официальных купелей:
1. Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
2. Пителинский район, село Потапьево, река Пет;
3. Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
4. Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
5. Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
6. Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
7. Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
8. Город Рязань, озеро Ореховое;
9. Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
10. Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока;
11. Рязанский район, село село Агро-Пустынь, река Старица;
12. Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);
13. Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»;
14. Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
15. Спасский район, село Троица, река Тысья;
16. Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское;
17. Скопинский район, село Пупки, пруд.
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ИСТОЧНИК KP.RU