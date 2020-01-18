Крещенских купелей в Рязанской области поубавилось из-за теплой погоды

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:46:49+03:00

Чтобы не подвергать людей опасности, от пяти мест для купаний в Рязанской области отказались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исключили два места в Спасском районе и все три в Старожиловском

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В Рязанской области из списка водоемов, на которых в ночь на Крещение (19 января) планируется организовать массовые купания, исчезли пять. Это связано с аномально теплой погодой и, соответственно, недостаточно крепким льдом.

Чтобы не подвергать людей опасности, количество иорданей, где будут дежурить оперативные службы, в том числе медики и спасатели, сократили с 22 до 17.

В частности, исключены:

- затон на Оке в Спасске (территория пристани);

- озеро Лакашское;

- все места в Старожиловском районе - пруд в селах Истье и Киселево, река Истья в Старожилове (улица Толстого).

Остальные водоемы организаторы решили оставить (см. «Официально»).

ОФИЦИАЛЬНО

Актуальный вариант списка официальных купелей:

1. Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;

2. Пителинский район, село Потапьево, река Пет;

3. Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;

4. Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;

5. Михайловский район, город Михайлов, река Проня;

6. Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;

7. Михайловский район, поселок Королевка, пруд;

8. Город Рязань, озеро Ореховое;

9. Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;

10. Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока;

11. Рязанский район, село село Агро-Пустынь, река Старица;

12. Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);

13. Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»;

14. Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;

15. Спасский район, село Троица, река Тысья;

16. Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское;

17. Скопинский район, село Пупки, пруд.

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ИСТОЧНИК KP.RU