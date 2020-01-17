2020-01-17T20:08:29+03:00
Общество

Только в суде рязанец доказал МЧС, что получил облучение во время ядерных испытаний

Чиновники ведомства на пару с минздравом не хотели признавать за мужчиной право на особый статус, который дает право на поддержку государства
Александр РАДЫГИН
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Семипалатинский полигон. Воронка от ядерного взрыва, оставшаяся после испытаний ядерного оружия.Семипалатинский полигон. Воронка от ядерного взрыва, оставшаяся после испытаний ядерного оружия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Советский районный суд рассмотрел дело по иску рязанца к региональному министерству здравоохранения и МЧС России «о признании подвергшимся радиационному воздействию вследствие испытаний на семипалатинском полигоне».

Во время судебных заседаний истец смог доказать, что во время ядерных испытаний на полигоне он получил суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв (бэр).

В итоге суд встал на сторону истца и удовлетворил иск в полном объеме. Ответчики в лице чиновником минздрава и МЧС не согласились и обжаловали решение, но вышестоящий суд оставил их жалобу без удовлетворения.

ВАЖНО!

Доза облучения от 5 сЗв – является основанием для выдачи человеку удостоверения, которое подтверждает статус гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне. Этот статус дает право на поддержку государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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