Пострадавший из-за ядерных испытаний рязанец победил минздрав в суде

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-15T09:43:43+03:00

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В Рязани мужчина, приехавший из Республики Казахстан, выиграл суд у минздрава. Исполнительный орган отказал ему в ежемесячных выплатах как гражданину, получившему изрядную дозу облучения.

С 1966 по 1990 год истец проживал в Семипалатинской области, где в 1949-м на местном полигоне проходили ядерные испытания. Администрация Семипалатинская выдала ему соответствующее удостоверение. За аналогичным документом в декабре 2016-го мужчина обратился в рязанский минздрав, но ему отказали: якобы период проживания в указанном не входит в период радиационного воздействия.

Судебная экспертиза подтвердила, что истец получил суммарную дозу облучения в 35 бэр, а сам он доказал, что жил только рядом с полигоном, а в иные периоды жизни больше 5 бэр получить не мог.

В итоге минздрав обязали внести заявителя в специальный реестр, а МЧС – выдать ему удостоверение единого образца. По закону ему теперь полагается ежемесячная выплата 1236 рублей и ряд мер социальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU