На базе физико-математического факультета рязанского университета создадут институт

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:59:10+03:00

Ранее в некоторых СМИ говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ

Изменить размер текста: A A

16 января в конференц-зале РГУ имени Есенина состоялось собрание коллектива физико-математического факультета. Участвовал в нем ректор университета Андрей Минаев и другие руководители вуза.

На встрече обсуждались перспективы развития факультета, его взаимодействия с другими структурными подразделениями университета, и в первую очередь - с факультетом экономики, - сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Участники собрания пришли к пониманию необходимости сохранения имеющейся структуры физико-математического факультета с перспективой трансформации его в институт в рамках РГУ. По итогам собрания руководители вуза создали рабочую группу, которая займется воплощением этих планов в жизнь.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, в которой говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В РГУ вернется направление «Экономика и управление»

Вуз переоформил соответствующую аккредитацию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU