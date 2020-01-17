2020-01-17T15:59:10+03:00
Общество

На базе физико-математического факультета рязанского университета создадут институт

Ранее в некоторых СМИ говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

16 января в конференц-зале РГУ имени Есенина состоялось собрание коллектива физико-математического факультета. Участвовал в нем ректор университета Андрей Минаев и другие руководители вуза.

На встрече обсуждались перспективы развития факультета, его взаимодействия с другими структурными подразделениями университета, и в первую очередь - с факультетом экономики, - сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Участники собрания пришли к пониманию необходимости сохранения имеющейся структуры физико-математического факультета с перспективой трансформации его в институт в рамках РГУ. По итогам собрания руководители вуза создали рабочую группу, которая займется воплощением этих планов в жизнь.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, в которой говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В РГУ вернется направление «Экономика и управление»

Вуз переоформил соответствующую аккредитацию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончался рязанский мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Сергеев
За пожар на свалке в Турлатове ООО «Экошлак» оштрафовали на 200 тыс рублей
В Рязани скоро откроется спорткомплекс с бассейном «Капитан»
На базе физико-математического факультета рязанского университета создадут институт
Рязанка Светлана Ларцева стала бронзовым призером европейского чемпионата по таврелям
Рязанка более полугода избивала 12-летнюю дочь до синяков
Рязанцы увидят на большом экране «Олдбой» в оригинале с субтитрами
Минздрав: Таблица с ошибками в поликлинике №14 не висит. Это рабочий момент
Пьяный на «четырнадцатой» под Рязанью влетел в попутный трактор
Камеры на солотчинском мосту стали считать среднюю скорость
В Рязанской области начался масштабный отстрел волков
В ЖК «Счастье» уже этой весной начнутся фасадные работы
«Сбор аназизов»: табличка навигации в поликлинике №14 написана с ошибками
Официальных мест для крещенских купаний в Рязанской области будет 22
В Кальном из-за сломанного светофора образовалась огромная пробка
Хулиганы, сломавшие детскую коляску многодетной матери, извинились
Рязанский Роспотребнадзор рассказал о смертельных случаях отравления спиртным
Стало известно, из-за чего могли избить рязанского охотника-пенсионера
На борьбу с онкологией в 2020 году в Рязани потратят полмиллиарда рублей
ЕСПЧ: Запрет гей-парадов в Рязани неправомерен