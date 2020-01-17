На базе физико-математического факультета рязанского университета создадут институт
16 января в конференц-зале РГУ имени Есенина состоялось собрание коллектива физико-математического факультета. Участвовал в нем ректор университета Андрей Минаев и другие руководители вуза.
На встрече обсуждались перспективы развития факультета, его взаимодействия с другими структурными подразделениями университета, и в первую очередь - с факультетом экономики, - сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Участники собрания пришли к пониманию необходимости сохранения имеющейся структуры физико-математического факультета с перспективой трансформации его в институт в рамках РГУ. По итогам собрания руководители вуза создали рабочую группу, которая займется воплощением этих планов в жизнь.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, в которой говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU