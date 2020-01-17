Рязанка более полугода избивала 12-летнюю дочь до синяков
В инспекцию по делам несовершеннолетних обратились учителя одной из рязанских школ, которые сообщили, что их 12-летняя ученица несколько месяцев приходит на занятия с синяками.
Инспекторы вмешались в ситуацию и выяснили, что 35-летняя рязанка с середины лета прошлого года периодически без причин или по надуманным основаниям избивала свою своего ребенка.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Данной статьей предусмотрены наказания в виде штрафа до 100 тысяч рублей и лишение свободы сроком до 3 лет.
Отметим, что полиция неоднократно пыталась разрешить ситуацию в семье и дважды составляла на мать девочки административные протоколы. Но, как видно, данная мера не возымела действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU