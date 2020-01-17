Рязанка Светлана Ларцева стала бронзовым призером европейского чемпионата по таврелям

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:12:18+03:00

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С 4 по 6 января в городе Орша Республики Беларусь прошел второй чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин (таврелям). В напряженной борьбе рязанка Светлана Ларцева стала бронзовым призером, уступив лишь серебряному призеру Татьяне Коршаковой из Великих Лук и Ксении Гончаровой из Смоленска, взявшей золото.

Таким образом, весь пьедестал победителей заняли спортсменки из России. Причем состав участников чемпионата в этот раз расширился и добавился новыми игроками, которые составили конкуренцию за призовые места.

- Это уже становится хорошей традицией нашей Федерации начинать новый год с международного турнира, как говорится, как год встретишь, так его и проведешь. Пока наши девушки снова лучшие в Европе, с чем мы их торжественно и поздравляем, - отметили в национальной Федерации русских шашек.

Фото: национальная Федерации русских шашек.

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ИСТОЧНИК KP.RU