Рязанец лидирует на мировом чемпионате по быстрым шахматам

27 Дек. 21:04 2018-12-27T21:04:38+03:00

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Дмитрий Андрейкин занимает первое место по итогам восьми туров в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.

Рязанец, играя черными фигурами, свел к ничьей свою партию с украинцем Антоном Коробовым, и делит с ним первое место в турнирной таблице. Оба шахматиста набрали по 6,5 балла.

Россиянин Ян Непомнящий занимает 4 позицию в табели о рангах, набрав 6 очков. В десятку лучших на мировом чемпионате также входят Даниил Дубов и Владислав Артемьев.