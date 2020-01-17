2020-01-17T14:22:12+03:00
Общество

Рязанцы увидят на большом экране «Олдбой» в оригинале с субтитрами

Единственный сеанс – 18 января в «Формуле кино»
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18 января у рязанцев будет возможность увидеть на большом экране легендарный «Олдбой». Изюминка в том, что показывать жемчужину корейского кинематографа будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Kinoteatr.ru напоминает сюжет фильма (кстати, одного из любимых у культового режиссера Квентина Тарантино):

«1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трёхлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет».

Единственный сеанс состоится в кинотеатре «Формула кино» в ТЦ «Виктория Плаза». Начало – в 16.00. Билеты – на сайте kinoteatr.ru.

Возрастное ограничение 18+. На правах рекламы.

Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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