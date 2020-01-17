В ЖК «Счастье» уже этой весной начнутся фасадные работы

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:24:16+03:00

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Строительство здесь ведется очень активно, с соблюдением запланированного графика. Все этажи здания уже полностью возведены, перекрыта крыша, идет остекление окон, лоджий, производится внутренняя отделка помещений. С наступлением весны начнутся отделочные работы на фасаде. Покупатели, оценившие достоинства жилого комплекса «Счастье», своевременно забронировали для приобретения уже более трети квартир. В первую очередь раскупаются одно- и двухкомнатные комнатные квартиры. Поэтому тем, кто планирует покупку жилья, есть смысл совершить покупку именно сейчас, по выгодным ценам от застройщика. Ближе к сдаче дома, весьма вероятно, цены будут расти, да и вариантов для выбора останется меньше. Хороший выбор квартир для покупки пока еще есть, к счастью (и это совсем не каламбур).

Сегодня по своей цене квартиры в ЖК «Счастье» - одни из самых привлекательных в Рязани. Современные и классические планировки, индивидуальное отопление, выгодное расположение (на границе между Горрощей и Московским районом), близость к центру города (рядом - площадь Победы), а также соседство с естественным природным парком возле реки Павловки – уникальное сочетание преимуществ нового жилого комплекса с говорящим названием.

С учетом перспективного плана развития Рязани и планируемого дорожного строительства этот район Михайловского шоссе со временем обретет более удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Имея в виду грядущие масштабные перемены, можно сделать вполне реальный прогноз - устойчивый рост стоимости жилья, возводимого на этой территории. Поэтому лучше сделать выгодную покупку квартиры в ЖК «Счастье» сейчас – и это будет эффективная инвестиция в будущее.

Получить полную информацию по вопросам приобретения квартиры в новом ЖК «Счастье» можно в центральном офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2 и на сайте www.green-garden.ru, а также непосредственно на объекте, в специальном офисе продаж на Михайловском шоссе, 250. Телефон: +7 (4912) 777-777.

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ИСТОЧНИК KP.RU