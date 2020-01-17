В Кальном из-за сломанного светофора образовалась огромная пробка

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:16:03+03:00

На участке у гипермаркета «Глобус» работает регулировщик

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Утром 17 января в микрорайоне Кальное, на перекрестке у гипермаркета «Глобус» образовалась огромная пробка. Такие данные приводятся на сервисе «Яндекс. Пробки». Причина возникновения автомобильного затора – сломанный светофор.

К настоящему времени машины немного разъехались, но пробка сохраняется по улице Советской Армии и частично по Касимовскому шоссе. На указанном участке работает регулировщик ДПС ГИБДД России по Рязанской области.

Напомним, светофор на перекрестке сломался накануне вечером после дорожно-транспортного происшествия. С 16 января все движение регулируется сотрудником ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU