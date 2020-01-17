В Кальном из-за сломанного светофора образовалась огромная пробка
Утром 17 января в микрорайоне Кальное, на перекрестке у гипермаркета «Глобус» образовалась огромная пробка. Такие данные приводятся на сервисе «Яндекс. Пробки». Причина возникновения автомобильного затора – сломанный светофор.
К настоящему времени машины немного разъехались, но пробка сохраняется по улице Советской Армии и частично по Касимовскому шоссе. На указанном участке работает регулировщик ДПС ГИБДД России по Рязанской области.
Напомним, светофор на перекрестке сломался накануне вечером после дорожно-транспортного происшествия. С 16 января все движение регулируется сотрудником ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU