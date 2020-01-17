На борьбу с онкологией в 2020 году в Рязани потратят полмиллиарда рублей
В 2020 году для борьбы с онкологией в Рязанской области планируют закупить 21 единицу медицинского оборудования на сумму 508 млн рублей, сообщает региональный минздрав.
В перечень войдут:
- магнитно-резонансный томограф для ОКБ;
- аппарат брахиотерапии;
- роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики;
- ускорительный комплекс для радиотерапии;
- различные анализаторы для областного онкоцентра.
Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области закупят 32 единицы оборудования на сумму 122,18 млн рублей.
В частности, для областного кардиоцентра будет приобретут ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях, в ОКБ - 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, столы для кинезотерапии и функциональные кровати.
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ИСТОЧНИК KP.RU