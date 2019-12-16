2019-12-16T18:14:15+03:00
Здоровье

Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний

Иммунотерапия не действует на опухоль напрямую, но заставляет иммунитет пациента убивать раковые клетки
Яков РЫКОВ
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Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний.Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рязанском онкологическом центре прошла конференция, на которой обсудили современные возможности иммунотерапии в лечении злокачественных заболеваний, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Иммунотерапия – это относительно новый метод лечения онкологических заболеваний, который применяют в онкодиспансере. Как отмечают специалисты, иммунотерапия не действует на опухоль напрямую, но заставляет иммунитет пациента убивать раковые клетки. В этом заключается принципиальное отличие от химиотерапии и таргетной терапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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