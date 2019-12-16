Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний
В рязанском онкологическом центре прошла конференция, на которой обсудили современные возможности иммунотерапии в лечении злокачественных заболеваний, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Иммунотерапия – это относительно новый метод лечения онкологических заболеваний, который применяют в онкодиспансере. Как отмечают специалисты, иммунотерапия не действует на опухоль напрямую, но заставляет иммунитет пациента убивать раковые клетки. В этом заключается принципиальное отличие от химиотерапии и таргетной терапии.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
Из-за патологии почки достигли таких размеров, что не оставили в брюшной полости места для пересадки (подробнее).
Врачи прооперировали рязанца, упавшего с высоты
От удара у мужчины обнаружили разрыв мениска и перелом коленного сустава. Ходить нормально он не будет еще пару недель (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU