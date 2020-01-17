ЕСПЧ: Запрет гей-парадов в Рязани неправомерен

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Запрет гей-парада в Рязани неправомерен. К такому решению пришел Европейский суд по правам человека. Однако, «главный гей-активист России» Николай Алексеев не совсем остался не совсем довольным формулировками в решении суда, а также отсутствием денежной компенсации.

«Юридическое шоу в ЕСПЧ продолжается. Страсбургский суд только что признал в деле «Алексеев и другие против России» неправомерными отказы в проведении гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций в 66 городах России по 77 нашим жалобам. При этом, как и в ноябре 2018 года, не присудил никаких компенсаций, а мои жалобы признал неприемлемыми за нафталиновые оскорбления судей ЕСПЧ, — написал Алексеев в своих соцсетях. — При этом это я объездил всю Россию и создал все это дело от начала до конца. Комитет из трех судей подбирали особенно тщательно. Оскорбленная словачка, которая дважды выступила против меня в предыдущих решениях, судья из России и примкнувший к ним судья из Сан-Марино. А вы говорите Фемида с закрытыми глазами. Иначе как травлей одного человека последние действия ЕСПЧ назвать нельзя».

Но все же, по словам Алексеева, он удовлетворен полной победой по части незаконности всех запретов гей-парадов.

«Впереди еще сотни аналогичных дел, хотя ЕСПЧ по сути признал, что не в состоянии ничего сделать для изменения ситуации, проконстатировав кончину права на свободу собраний для ЛГБТ в России. Но мы продолжим нашу кампанию за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России, несмотря ни на что», — заключив Алексеев.

Напомним, Николай Алексеев неоднократно подавал заявки на проведение гей-парадов в Рязани, Новомичуринске и Рыбном. Но везде получал отказы. Местные суды посчитали такие решения местных властей вполне законными.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Суд поддержал отказ в проведении гей-парада в Рыбном

Администрация города посчитала, что цель мероприятия - пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU