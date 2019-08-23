2019-08-23T14:26:24+03:00
Общество

Суд поддержал отказ в проведении гей-парада в Рыбном

Администрация города посчитала, что цель мероприятия - пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
Антон КОНОВАЛОВ
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Районный суд подтвердил законность отказа местной администрации в проведении гей-парада в городе Рыбном. Те, кто обратился за согласованием публичных мероприятий, хотели организовать шествие по улице Почтовой, пикетирование на площади Ленина и возле Культурного центра.

Инициаторы гей-парада настаивали, что их цель - это «привлечение внимания общества и власти к существующей дискриминации лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств». Также «радужные» активисты хотели с плакатами в руках и лозунгами потребовать исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека «по делам о нарушении прав сексуальных и гендерных меньшинств в России» и ужесточения наказания за преступления из-за ненависти к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам.

Однако администрация посчитала, что подобные мероприятия, так или иначе, являются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, ущемляют права детей и причиняют им моральный вред, а также оскорбляют нравственные чувства других людей и может спровоцировать их на противоправные действия. Суд поддержал чиновников, сославшись на федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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