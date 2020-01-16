2020-01-16T16:13:52+03:00
Происшествия

В Рязанской области задержали мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода

Заметив полицейских, житель Московской области бросил автомобиль и убежал в лес
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: Константин МОГИЛИН
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Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали 47-летнего жителя Подмосковья. Мужчину подозревают в организации незаконной врезки в нефтепровод, проходящий в окрестностях деревни Иванистово Клепиковского района.

Силовики получили оперативные сведения, что в лесу, где проходит нефтепровод, появился грузовик МАЗ. Автомобиль остановился на просеке, и из него вытащили шланг. Но мужчина, находившийся рядом с грузовиком, заметил приближающихся людей, бросив грузовик и убежал в лес.

«Полицейские обнаружили в лесу замаскированное место врезки в нефтепровод, грузовик с насосным оборудованием и десятью емкостями объемом один кубометр, одна из которых была заполнена похищенным топливом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Утром злоумышленника задержали на дороге, ведущей во Владимир. По отпечаткам пальцев на руле, а также другим следам, удалось доказать причастность подозреваемого к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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