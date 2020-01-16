В Рязанской области задержали мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода
Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали 47-летнего жителя Подмосковья. Мужчину подозревают в организации незаконной врезки в нефтепровод, проходящий в окрестностях деревни Иванистово Клепиковского района.
Силовики получили оперативные сведения, что в лесу, где проходит нефтепровод, появился грузовик МАЗ. Автомобиль остановился на просеке, и из него вытащили шланг. Но мужчина, находившийся рядом с грузовиком, заметил приближающихся людей, бросив грузовик и убежал в лес.
«Полицейские обнаружили в лесу замаскированное место врезки в нефтепровод, грузовик с насосным оборудованием и десятью емкостями объемом один кубометр, одна из которых была заполнена похищенным топливом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Утром злоумышленника задержали на дороге, ведущей во Владимир. По отпечаткам пальцев на руле, а также другим следам, удалось доказать причастность подозреваемого к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Преступная группа похитила из рязанского нефтепровода 142 тысячи литров топлива
Действовали злоумышленники в Клепиковском и Рязанском районах (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU