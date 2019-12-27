Преступная группа похитила из рязанского нефтепровода 142 тысячи литров топлива
Отдел по расследованию особо важных дел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, похищавшей в Клепиковском и Рязанском районах продукты из нефтепродуктопровода. На скамье подсудимых окажутся восемь человек. В общей сложности злоумышленникам удалось похитить путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод 142 тысячи литров дизельного топлива (!). Ущерб от их действий оценивается примерно в шесть миллионов рублей.
Уголовные дела были возбуждены по двум статьям: «Приведение в негодность нефтепродуктопровода» и «Кража».
Преступные действия были пресечены в ходе совместной операции региональных управлений ФСБ и МВД России.
В настоящее время дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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