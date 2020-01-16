Испугавшись криков, рязанский насильник убежал от жертвы
Полицейские задержали 25-летнего рязанца по подозрению в покушении на изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в ночь на 8 января рязанка возвращалась домой, когда в подъезде дома на нее напал неизвестный и попытался изнасиловать. Женщина не растерялась, оказала похотливому парню сопротивление и стала громко кричать. Испугавшись шума молодой человек быстро скрылся.
Несмотря на это подозреваемого удалось задержать по «горячим следам». На время следствия суд отправил его в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU