Испугавшись криков, рязанский насильник убежал от жертвы

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:58:44+03:00

25-летний молодой человек так и не смог завершить задуманное до конца

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Полицейские задержали 25-летнего рязанца по подозрению в покушении на изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночь на 8 января рязанка возвращалась домой, когда в подъезде дома на нее напал неизвестный и попытался изнасиловать. Женщина не растерялась, оказала похотливому парню сопротивление и стала громко кричать. Испугавшись шума молодой человек быстро скрылся.

Несмотря на это подозреваемого удалось задержать по «горячим следам». На время следствия суд отправил его в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU