2019-07-20T09:36:28+03:00
Происшествия

Жителя Ряжска осудили на 10 лет заключения за изнасилование

Приговор вынесен по двум статьям: второе преступление – также действия сексуального характера
Сергей ЮРЧЕНКО
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Суд вынес обвинительный приговор жителю Ряжска, обвинявшемуся в изнасиловании. Доказательств, собранных следователями, хватило для этого, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Рязанской области.

24 декабря 2018 года 24-летний молодой человек на одной из улиц Ряжска напал на местную жительницу. Угрожая убийством, он изнасиловал ее. Кроме этого, он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Благодаря решительным действиям полиции скрывшегося злоумышленника удалось задержать по «горячим следам».

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет с послкедующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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