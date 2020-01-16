«Зеленый сад» дарит подарки и разыгрывает новые призы, определив победителей прошлогодней акции

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:14:37+03:00

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С 1 ноября по 31 декабря 2019 года «Зеленый сад» провел акцию, посвященную 19-летию основания Группы компаний. Всем покупателям жилья в ЖК «Еврокласс – 1» и ЖК «Еврокласс – 2» крупнейший рязанский застройщик сделал подарки на выбор – кладовку на этаже или чистовую отделку квартиры «WhiteBox». А еще среди всех новых обладателей квартир в жилом квартале «Еврокласс» был проведен розыгрыш уникального приза - быстрого ремонта «RENT».

Призы разыгрывались в 2 этапа. Сначала определили победителя среди тех, кто сделал покупку в ноябре.В декабре 2019 года им стала Валентина Григорьевна Сидорова, купившая квартиру в ЖК «Еврокласс – 2» в Кальном.Розыгрыш второго приза среди ставших обладателями квартир в декабре состоялся уже в январе 2020 года. Быстрый ремонт «RENT» выиграли Денис Юрьевич Гольм и Алина Борисовна Гольм, обладатели нового комфортного, безопасного и экологичного жилья в ЖК «Еврокласс – 2».

«Зеленый сад» предлагает победителям конкурса на выбор 3 готовых стилистических решения для ремонта и отделки нового жилья. До 400000 рублей составит экономия на ремонтных работах и отделочных материалах. Также обладателям квартиры дается 5-летнюю гарантия на все работы и установленное в квартире оборудование.

Начиная с 3 января 2020 года «Зеленый сад» проводит для покупателей квартир в жилом квартале «Еврокласс» еще одну грандиозную акцию – «Зеленый январь». Разыгрываются скидки на покупку жилья и кладовые помещения. При этом каждый покупатель гарантированно получает один из 25 видов ценных призов, соответствующих определенной дате – это дорогая бытовая техника и электроника, полезные и стильные предметы домашней утвари. Акция продлится до 31 января 2020 года.

Полную информацию об акциях, а также возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.

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ИСТОЧНИК KP.RU