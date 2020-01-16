2020-01-16T13:05:40+03:00
Происшествия

Мошенничество в рязанском детсаду №20: суд удовлетворил иск прокурора

С фигуранток уголовного дела взыскали более 630 тысяч рублей ущерба. Еще 50 тысяч - штраф за уголовное преступление
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Работниц детского сада в Рязани признали виновными в мошенничестве и по иску прокуратуры взыскали с них причиненный государству ущерб – 636 тысяч рублей. Кроме того, приговором Советского районного суда каждую из женщин, замаскированных за сокращениями «С.» и «Т.», оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Их, напомним, обвиняли в оплате трудовых отношений лицам, которые на самом деле никаких функций не выполняли и в трудовых отношениях с муниципальным бюджетным учреждением не состояли.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, рассмотрение уголовного дела завершилось еще 4 декабря. В списке дел, назначенных к слушанию на эту дату, было только одно о мошенничестве. Исходя из данных о фигурантах и сведений из открытых источников, речь идет о детском саде №20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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