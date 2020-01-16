Мошенничество в рязанском детсаду №20: суд удовлетворил иск прокурора
Работниц детского сада в Рязани признали виновными в мошенничестве и по иску прокуратуры взыскали с них причиненный государству ущерб – 636 тысяч рублей. Кроме того, приговором Советского районного суда каждую из женщин, замаскированных за сокращениями «С.» и «Т.», оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Их, напомним, обвиняли в оплате трудовых отношений лицам, которые на самом деле никаких функций не выполняли и в трудовых отношениях с муниципальным бюджетным учреждением не состояли.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, рассмотрение уголовного дела завершилось еще 4 декабря. В списке дел, назначенных к слушанию на эту дату, было только одно о мошенничестве. Исходя из данных о фигурантах и сведений из открытых источников, речь идет о детском саде №20.
ИСТОЧНИК KP.RU