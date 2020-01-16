Николай Любимов ожидает, что новое Правительство РФ сформируют по новой схеме

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:22:54+03:00

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15 января губернатор Рязанской области Николай Любимов в кулуарах XI Гайдаровского форума, прокомментировал отставку Правительства РФ.

- Отставка Правительства стала закономерным следствием предстоящих перемен, о которых президент страны Владимир Путин ранее сказал в своем послании. Следует ожидать, что новый состав главного органа исполнительной власти страны будет утверждаться по той схеме, которую озвучил сегодня президент, – приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Говоря об инициативе президента об усилении роли глав субъектов, Николай Любимов отметил, что на сегодняшний день федеральная власть уже взяла за правило для себя слушать и слышать руководителей регионов. Поэтому он ожидает, что это направление работы будет развиваться и дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU