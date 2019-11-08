2019-11-08T10:13:55+03:00
Общество

Губернатор призвал сменить точечную застройку Рязани на комплексную

Чтобы от нее уйти, необходимо добиваться от застройщиков комплексного подхода, а муниципалитетам – искать и находить участки для соцобъектов
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.
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Губернатор Николай Любимо встретился с главой регионального минстроя Вячеславом Меньшовым, сообщает пресс-служба рязанского правительства.

Министр доложил, что показатели ввода жилья на 2019 году будут достигнуты – это 790 тыс. кв.м. Что касается проблем обманутых дольщиков, то в этом году 2 таких дома в эксплуатацию уже ввели, а до конца 2019-го планируют сдать еще 2. По паре оставшихся глава минстроя пообещал решить все вопросы в 2020 году.

Шла речь и о строительстве соцобъектов: до конца года должны ввести в эксплуатацию 36 таких объектов, 8 из них уже работают.

– Еще одна важная задача – своевременная подготовка проектно-сметной документации на следующий год. Это даст нам возможность получить федеральную поддержку в рамках национальных программ, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона затронул вопрос и точечной застройки. Чтобы от нее уйти, необходимо добиваться от застройщиков комплексного подхода, а муниципалитетам – искать и находить участки для соцобъектов.

– Людей справедливо возмущает то, что дома строятся, а соцобъекты размещать негде. Надо договариваться с застройщиками, это в их же интересах – необходимая инфраструктура повышает привлекательность жилья для покупателей. Точечная застройка должна смениться на комплексную, – сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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