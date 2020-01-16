Полицейские задержали рязанца, проработавшего наркокурьером несколько дней
Полицейские с поличным задержали 25-летнего курьера одного из интернет-магазинов по продаже «синтетики». Ранее судимый за хранение наркотиков, разбой и грабеж молодой человек некоторое время находился в разработке оперативников. В ходе операции его задержали на улице Тимакова, причем в тот момент, когда он прятал в тайники контейнеры с запрещенными веществами.
При личном досмотре у рязанца изъяли десять небольших свертков с наркотиками, а после изучения информации на его телефоне полицейские выяснили адрес недавно сделанной закладки и обнаружили ее на улице Маяковского. В общей сложности, по данным пресс-службы регионального УМВД, у парня изъяли 11 граммов сильнодействующего синтетического вещества.
На допросе выяснилось, что молодой человек нигде не работал и нуждался в деньгах, в том числе и на приобретение наркотиков, которые он сам активно употреблял. С первых дней 2020 года он стал закладчиком интернет-магазина, но, как выяснилось, ненадолго.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере», предусматривающей в качестве максимального наказания лишение свободы на 20 лет.
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU