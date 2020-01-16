Приставы незаконно забрали деньги у рязанской пенсионерки

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:26:38+03:00

На требования вернуть их в УФССП никак не реагировали. В итоге вмешалась прокуратура

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В Рязани приставы неправомерно удержали с пенсионерки более 3700 рублей. За что задолжала женщина, областная прокуратура не уточняет, но ее денежные средства являлись социальной выплатой – одной из тех, что не подлежат взысканию по исполнительным производствам.

Список таких выплат изложен в статье 101 ФЗ «Об исполнительном производстве», и в него, например, не входят страховые пенсии по старости и инвалидности, но включены многие другие виды доходов (всего – 17 пунктов).

Рязанка несколько раз обращалась в отдел УФССП, чтобы вернуть деньги, но там, наплевав на главный закон в своей профессиональной деятельности, оставались глухи к ее требованиям.

Тогда пенсионерка пошла в прокуратуру Октябрьского района, которая встала на ее сторону и заставила приставов возвратить все до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU