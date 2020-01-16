Туристку из Рязани и ее мужа выпустили из чилийской тюрьмы

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:58:59+03:00

На фото тот самый геоглиф. Ниже неизвестные выложили из камней фаллос. Фото из инстаграма Анастасии.

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Уроженку Рязани Анастасию Ермакову вместе с мужем Петром выпустили из чилийской тюрьмы. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

— Мы на пути в аэропорт города Антофагаста, чтобы вылететь в Сантьяго. Вчера у нас сгорели билеты, будем пытаться сейчас поменять их, либо придется покупать. Напишу, как доберусь до Сантьяго, — говорит путешественница. — Узнали в новостях, что Путин распустил правительство, рубль резко упал… Какой-то глобальный … (непечатное слово) что в России, что в Чили.

Напомним, 15 января девушка вместе с мужем попали в тюрьму (возможно полицейский участок – Ред.) за то, что прошлись по холму с древним геоглифом. Супругов поместили в разные камеры, надели на них наручники.

«На этом холме кто-то [из туристов] выложил камнями фаллос. Интересно как, если нельзя там ходить? Было ощущение что там ходили не только мы. Знака, запрещающего проход, там не было. Было три знака - нельзя ехать на машине, нельзя мусорить и нельзя капать. Информация была в тексте, где указано, что нельзя идти, но мы его не заметили (в этом виноваты безусловно). По-испански не говорим, не понимаем. Знаем, что «незнание законов не освобождает» но знака, запрещающего ходить, действительно не было. Безусловно мы уважаем мировое достояние, не трогали этот геоглиф, и не ходили по нему, не наклонялись и не брали камни, только шли по холму», - написала Анастасия.

По словам девушки, в полиции им сказали, что теперь они не имеет права выезжать из страны 60 дней, им грозит гигантский штраф.

Отметим, Анастасия родилась и выросла в Рязани. Здесь у нее много родных и близких, но последние лет шесть-семь она живет в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU