2019-08-19T21:16:54+03:00
Происшествия

Трое туристов в Рязанской области потерялись во время сплава по Пре

Их обнаружили спасатели с помощью волонтеров отряда «Лиза Алерт»
Антон КОНОВАЛОВ
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17 августа во время сплава по Пре от Спас-Клепиков до Деулино в Рязанской области потерялись трое туристов. Когда их байдарка села на мель, они вышли на берег и позвонили, сообщив, что не знают, куда двигаться дальше.

- Наш коллектив ушел, а мы тут, намокли, - донеслось из трубки. - Сейчас мы на берегу, но не можем выбраться. Я с трудом нашла сеть. Мы потерялись…

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, туристическая группа состояла из 15 человек. Звонок поступил в 19.26, а найти бедолаг местным спасателям удалось только в 1.50.

Двигаясь вдоль берега от хутора Жуковские Выселки до поселка Горки, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона время от времени включали сирену, а затем слушали, не откликнется ли кто. Затем они направились по координатам, которые поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» передал в качестве возможного местонахождения байдарочников, и через час люди действительно откликнулись.

- Мы помогли собрать вещи и отвезли их к родственникам в Спас-Клепики. Люди, конечно, сильно промокли и были взволнованы, - говорит начальник пожарно-спасательной части № 26 Александр Сергеев.

Как отмечается, на контроле регионального управления МЧС в 2019 году находились поиски 62 человек, заблудившихся в лесах. Этот случай – нетипичный, потому как чаще всего искать приходится любителей «тихой охоты».

Кроме того, МЧС предлагает регистрировать свои туристические группы в специальном разделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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