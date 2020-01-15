2020-01-15T12:43:52+03:00
Происшествия

В Рыбном двое парней попались на краже ограждения хлебзавода

Полицейские задержали молодых людей с поличным, благодаря неравнодушному очевидцу
Константин МОГИЛИН
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Полицейские из города Рыбное задержали двоих молодых людей по подозрению в краже створок ворот ограждения местного хлебозавода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился мужчина, заметивший автомобиль, на наружном багажнике которого была закреплена створка ворот. В ней неравнодушный рыбновец узнал часть ограждения хлебозавода.

Прибывшие к предприятию полицейские, увидели, что вторая створка еще на месте и предположили, что преступники за ней вернутся. И, действительно, через некоторое время к месту подъехал автомобиль. Из него вышли двое парней и принялись демонтировать оставшуюся часть ограждения.

Полицейские задержали воришек. Ими оказались 18 и 19-летний местные жители.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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