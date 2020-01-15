В Рыбном двое парней попались на краже ограждения хлебзавода
Полицейские из города Рыбное задержали двоих молодых людей по подозрению в краже створок ворот ограждения местного хлебозавода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратился мужчина, заметивший автомобиль, на наружном багажнике которого была закреплена створка ворот. В ней неравнодушный рыбновец узнал часть ограждения хлебозавода.
Прибывшие к предприятию полицейские, увидели, что вторая створка еще на месте и предположили, что преступники за ней вернутся. И, действительно, через некоторое время к месту подъехал автомобиль. Из него вышли двое парней и принялись демонтировать оставшуюся часть ограждения.
Полицейские задержали воришек. Ими оказались 18 и 19-летний местные жители.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU