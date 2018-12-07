Трубы отопления рязанского дома престарелых сдали на металлолом

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-07T16:07:00+03:00

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Шацкие полицейские, обходя местные пункты приема вторсырья, обнаружили в одном из них целую гору частей системы отопления, сообщает пресс-служба рязанской полиции. Тут были и трубы, и радиаторы, причем в таком количестве и такой длины, что стало понятно – их сняли в каком-то одном большом учреждении.

По информации полицейских, ни одна администрация, школа или подобные им организации крупный ремонт в это время не вели. Тогда оперативники осмотрели те здания, которые к грядущему ремонту только готовили. Батарей не оказалось в учреждении социального обслуживания в селе Ольха. Дверь законсервированного для ремонта здания Дома престарелых была взломана, а внутри отсутствовали 26 радиаторов отопления, 10 металлических труб и чугунная ванна. Все они и осели в пункте приема металлолома.

Узнать, кто сдавал эти изделия, было уже несложно. Опросив местных жителей, полицейские быстро нашли компанию, утащившую трубы – в составе группы оказали пять человек в возрасте от 31 до 41 года, причем среди них две женщины.

Они грубо оторвали все, что могли, и в два захода на легковушке вывезли систему отопления. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.